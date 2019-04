Investimentos em infra-estrutura dobram no RN em 2008

Crédito PF Crédito PJ Total 2007 R$ 300,8 milhões R$ 341,5 milhõs R$ 642,3 milhões 2008 R$ 353,1 milhões R$ 453,2 milhões R$ 806,3 milhões % 17% 32% 25% Projeção final R$ 380 milhões R$ 500 milhões R$ 889 milhões

O Rio Grande do Norte recebe investimentos nas áreas de infra-estrutura que modificaram a qualidade de vida de milhões de norte-rio-grandenses. A concessão de créditos para pessoas físicas e jurídicas e o pagamento de benefícios sociais tiveram os maiores investimentos.Dados da Caixa Econômica no Rio Grande do Norte apontam para liberação de mais de R$ 353 milhões em créditos para pessoa física e mais de R$ 453 milhões para pessoa jurídica. O pagamento de benefícios sociais somou mais de R$ 1 bilhão, incluindo PIS, seguro desemprego, FGTS e INSS.Os recursos do programa Bolsa Família somaram R$ 246 milhões, os recursos com habitação R$186 milhões. Já o saneamento dispôs de R$ 104 milhões em obras em todo o Rio Grande do Norte.Os setores de turismo, esporte e lazer e transporte também receberam investimentos. O turismo foi líder com R$ 26 milhões, seguido do esporte e lazer com R$ 22 milhões e transportes com R$ 7 milhões.A Caixa também anunciou investimentos em desenvolvimento urbano no valor de R$ 48 milhões em 2008. No ano passado, a Caixa havia liberado R$ 1,3 bilhão durante todo o ano.Em relação ao crédito, a Caixa liberou até a primeira quinzena de dezembro de 2008, R$ 880 milhões. Abaixo, a demonstração em tabela dos valores: