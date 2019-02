Jobim garante aeroportos sem problemas na temporada de fim de ano Ministro da Defesa admitiu que há uma negociação difícil entre os aeroviários e os donos das empresas aéreas que leva, naturalmente, a ameaças de greve na luta dos trabalhadores

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse hoje (12) que o ambiente nos aeroportos do país será de tranqüilidade durante a temporada de fim de ano. “Não teremos crise aérea no final do ano. Está tudo sobre controle.”



Jobim admitiu, porém, que há uma negociação difícil entre os aeroviários e os donos das empresas aéreas que leva, naturalmente, a ameaças de greve na luta dos trabalhadores por melhores salários. “Isto é mais uma disputa salarial entre os sindicatos das empresas e dos aeroviários, mas não creio que isto [a greve] acontecerá”, disse.



O ministro da Defesa revelou que o governo vem tratando o assunto como “estratégico” para o país “e, portanto, eu creio que os sindicatos terão a responsabilidade de se conduzirem muito bem”.



Jobim também falou sobre a crise financeira internacional e disse que o Brasil tem uma estrutura sólida.



“A crise econômica veio do centro do mundo, que são os Estados Unidos, mas há dinheiro para investimento circulando no Brasil, que tem uma estrutura sólida, e os bancos têm uma postura completamente diferente da irresponsabilidade que tiveram as instituições norte-americanas”, afirmou.



Nelson Jobim participou, no Rio de Janeiro, do Seminário Internacional sobre Concessão de Aeroportos.