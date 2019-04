RN ganha outro Centro Tecnológico Além de temáticos, Centros despontam como solução para ensino no interior do estado.

A construção de Centros Tecnológicos no Rio Grande do Norte está ajudando no fortalecimento da economia e educação dos potiguares. Essa constatação pode ser vista fortemente nas regiões Oeste e Seridó com a implantação desse novo modelo de ensino.



Essa semana, o Ministério da Integração anunciou a liberação de recursos para construção no próximo ano do Centro Tecnológico Têxtil no Seridó. O motivo para a iniciativa na região é a vocação nas áreas de bordado, bonelaria e tecelagem que são fontes de empregos e geram renda para a população.



Também no Seridó, o Centro Tecnológico do Queijo está mudando a realidade de produtores e alunos de cursos profissionalizantes de Currais Novos, onde o segmento alimentício, voltado para a produção de queijos e leites, é tradicional.



Na região Oeste, o Centro Tecnológico da Apicultura está levando melhoramento na produção de mel e cultivo de abelhas para os pequenos produtores. O Centro foi inaugurado esse ano e deve favorecer a apicultura em todo o estado.



Os Centros são referência no ensino pela qualidade das aulas e pelos laboratórios com alta tecnologia. Nos próximos anos, o resultado desses cursos profissionalizantes levará ao mercado de trabalho mão-de-obra qualificada tornando o Rio Grande do Norte exportador de bons profissionais.