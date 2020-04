Homem é preso em Mãe Luiza roubando ônibus Acusado pulou na janela de um ônibus tentando roubar a bolsa da vítima, sendo pego por PMs que passavam no local e ouviram gritos dos passageiros.

Um homem foi preso na Rua João XXIII, em Mãe Luiza, zona Leste de Natal, quando acabava de roubar a bolsa e a corrente de uma jovem que estava sentada ao lado da janela do ônibus.



De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado pulou na direção da janela e puxou a corrente. Ele ainda tentou pegar a bolsa da vítima e fugir, mas policiais militares, que estavam em uma viatura e passavam no local, ouviram os gritos e detiveram o acusado.



O acusado, ainda não foi identificado, mas foi levado para o 4º Distrito Policial, no Bairro de Mãe Luiza.