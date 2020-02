Jovem é executado com dez tiros na cabeça A vítima foi executada por dois homens no começo da tarde na travessa Cidade Praia. Os suspeitos fugiram em direção ao loteamento José Sarney.

O jovem de nome João Victor da Silva Costa, 22 anos, foi executado com dez tiros de pistola na cabeça, nesta quinta-feira (12), na 3 ª travessa Cidade Praia, zona Norte de Natal, em um beco que dá acesso ao loteamento José Sarney.



De acordo com informações da polícia, a vítima estava em um beco, às 15h, quando foi abordado por dois homens que atiraram contra o rapaz com pistolas de calibre 765 e 380. João Victor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Os suspeitos foram identificados apenas como "Oreia" e "Frank" e fugiram em direção ao loteamento José Sarney. A polícia realizou diligências, mas não conseguiu encontrar nenhum dos acusados.



No local a população adotou a lei do silêncio e ninguém quis informar o motivo do crime. Existem duas hipóteses que a polícia está investigando, uma é de que o crime foi um acerto de contas e a outra é que os envolvidos tinham uma rixa.



O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro de Pajuçara.