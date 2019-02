Inep avalia estudantes do ensino supletivo

Serão realizadas neste final de semana, as provas de avaliação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A avaliação é semelhante ao Enem e está sendo aplicada com os alunos que fazem supletivo no Rio Grande do Norte pela primeira vez.



As provas acontecerão na Escola Estadual Padre Miguelinho e serão no sábado a partir das 13h e no domingo a partir das 7h. Os testesserão aplicados em Natal, Mossoró, Ceará Mirim, Olho D"Água dos Borges, Ipueiras, Grossos, Tibau, Vera Cruz, Macaíba, Canguaretama, Areia Branca, Touros e Porta Alegre.



O exame objetiva avaliar as competências e habilidades dos alunos de educação de jovens e adultos e de possibilitar aos cidadãos uma nova oportunidade para a conclusão de seus estudos. A avaliação é uma realização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com apoio da Secretaria Estadual de Educação.



Os estudantes do ensino fundamental farão os testes de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, Matemática, Historia, Geografia e Ciências.



Os alunos do ensino médio se submeterão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.