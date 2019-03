Câmara de Mossoró passa a ter 21 vereadores Aumento no número de edis foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16), mas ainda depende da aprovação de uma PEC que tramita no Senado Federal.

A Câmara Municipal de Mossoró passará a ser composta por 21 vereadores. A mesa diretora da casa aprovou a emenda número 9, que altera a Lei Orgânica do Município, aumentando em oito o número de edis mossoroenses.



O aumento no número de vereadores foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16), mas ainda depende da aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que tramita no Senado Federal.



A emenda, segundo texto publicado no Diário Oficial, é baseado no inciso IV do artigo 29 da Constituição Federal, que diz que o número de vereadores é proporcional à população do município, observados os limites de um mínimo de nove e um máximo de 21 para municípios de até um milhão de habitantes.



O presidente da Câmara de Vereadores de Mossoró, João Newton da Escóssia (Dem), disse ainda não saber se esse número de vereadores passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro.



“A Mesa aprovou esse aumento para a Câmara de Mossoró, mas ainda estamos aguardando a aprovação da PEC no Senado. Por isso não podemos informar agora se já a partir da próxima Legislatura o número de vereadores em Mossoró passará dos atuais 13 para os 21 aprovados na emenda”, disse, por telefone.



A PEC, aprovada na quarta-feira (10) pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aumenta em 7.343 o número de vereadores em todo o Brasil. Em Natal, por exemplo, o total de vagas aumentaria de 21 para 29.