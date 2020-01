Wallyson mostra empolgação e confiança para voltar ao ABC Jogador aguarda conversa com o técnico Geninho, mas adianta: "De zero a dez, minhas chances de voltar são oito".

O atacante Wallyson se mostra bastante empolgado e ansioso para a conversa com o técnico Geninho, do Atlético Paranaense, onde pretende resolver seu futuro na temporada 2009. O encontro dos dois está marcado para a quinta-feira (12) quando a delegação do rubro-negro paranaense retorna do interior do Paraná onde joga na quarta-feira (11).



Em contato com a reportagem do Nominuto.com, o jogador não escondeu sua insatisfação em não jogar pelo Atlético Paranaense. Inclusive, em algumas partidas ele sequer é relacionado para o banco de reservas. "Busco meu espaço, mas não surgiram mais oportunidades", disse.



O "xodó da Frasqueira" está confiante no seu retorno ao ABC para jogar o Estadual, Copa do Brasil e série B pelo "Mais Querido. Prova disso, é que Wallyson garantiu que se for liberado pelo clube paranaense, tem grandes chances de jogar o clássico-rei diante do América, no domingo (15). "Me liberando daqui acho que jogo sim", declarou.



Questionado acerca do percentual para seu retorno ao ABC, o atacante afirmou que "de zero a dez, minhas chances de voltar são oito".