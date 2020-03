CBTU realiza obras em passagem de nível do Promorar

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-Natal) realiza neste sábado (14) e domingo (15) obras na passagem de nível da Rua Monte Calvo, no Bairro de Felipe Camarão.



As obras incluem a substituição de trilhos e concretagem.



O fluxo de veículos será interrompido no local durante a execução dos serviços.



Não haverá interrupção na circulação dos trens.