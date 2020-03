Caso Planalto: juiz determina segredo de Justiça na investigação Decisão do juiz Fábio Wellington Ataíde Alves foi tomada na semana passada. Sumiço de crianças continua sendo apurado pela polícia potiguar.

O juiz Fábio Wellington Ataíde Alves, da 7ª vara Criminal de Natal, determinou segredo de Justiça na investigação sobre o desaparecimento das cinco crianças do Planalto. Os sumiços começaram em novembro de 1998. Até hoje a polícia ainda não sabe o paradeiro de Moisés Alves da Silva, Joseane Pereira dos Santos, Yuri Tomé Ribeiro, Gilson Enedino da Silva e Marília da Silva Gomes. Os sumiços foram registrados em um espaço de tempo de três anos e um mês.



O segredo de Justiça foi determinado por uma solicitação do Ministério Público e da Polícia Civil. “Achamos por bem passar a investigar esses crimes com o segredo. Por isso fizemos o pedido á Justiça”, limitou-se a dizer o promotor Jovino Pereira da Costa Sobrinho, da 68ª promotoria Criminal de Natal. “Como agora a investigação está sob segredo, estarei cometendo um crime se falar sobre ela”, complementou.



Pela lei, o segredo de Justiça consiste em manter sob sigilo processos judiciais ou investigações policiais, que normalmente são públicos, por força de lei ou de decisão judicial. Com o segredo, a Polícia Civil poderá colher provas sem a interferência da defesa. O caso Planalto é investigado pela delegada Adriana Shirley de Freitas Caldas, titular da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DCA).



Os casos

Moisés da Silva Alves, a primeira das crianças a desaparecer, tinha um ano e sete meses quando sumiu em novembro de 1998. Ele dormia em uma rede armada por sobre a cama dos pais, em um barraco. Por volta das 2h30, o pai, Djalma Alves da Silva, acordou e sentiu a falta do filho. Há alguns anos, surgiu uma suspeita de que uma criança encontrada em Porto Alegre fosse o menino seqüestrado, mas a hipótese foi logo descartada após um exame de DNA.



A também empregada doméstica Lindalva Lourenço da Costa é a mãe de Josiana Pereira dos Santos, desaparecida aos 8 anos em janeiro de 1999. Uma vizinha teria chamado a criança para dormir com ela. A mãe já tinha orientado a filha para não aceitar o convite da vizinha, mas a criança sempre insistia e começava a chorar para ir.



Em uma dessas dormidas na casa ao lado, aproximadamente às 21h, a vizinha foi à casa de Lindalva perguntar se Josiana não estava com ela. A mãe respondeu que não e as duas se deram conta do seqüestro.



O filho da carroceira Maria Sueli Tomás Ribeiro foi a terceira vítima. Yuri Tomás Ribeiro sumiu em janeiro de 2000, quando tinha três anos de idade. O menino estava dormindo com ela e acordou com fome à 1h. Depois de alimentar o filho, ela pôs a criança para dormir novamente. Ao acordar novamente, cerca de uma hora depois, Yuri não estava mais na casa.



O último caso foi registrado em dezembro de 2001, quando Marília da Silva Gomes, que tinha dois anos, desapareceu.