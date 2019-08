Potiguar de Mossoró busca repetir boas campanhas no Estadual

O Potiguar de Mossoró chega para disputa do Campeonato Estadual deste ano querendo repetir as boas campanhas realizadas nos últimos anos. O presidente do clube, Stênio Max, lembra que o “time príncipe” foi campeão em 2004, vice na Copa RN no ano seguinte; em 2007, ficou com o terceiro lugar e ano passado foi vice-campeão estadual.Para a disputa deste ano, Stênio Max acredita que “a expectativa é muito boa porque este promete ser um dos campeonatos mais organizados dos últimos anos”. “Os clubes e a própria Federação se mobilizaram para isso”, comentou.O presidente do Potiguar de Mossoró reforça a busca pelo título estadual deste ano. “Nós começamos a pré-temporada há mais de sessenta dias e estamos trabalhando com os jogadores da base além de contratarmos aqueles que forem necessários”, declarou.O time titular comandado pelo técnico Miluir Macedo deve ser formado por Paulo Renato; Fábio Gomes, Paulão, Ricardo Braz e Bigú; Paulinho Assu, Ricardo Lima, Max e Vaninho; Marcelo Dias e Helinho.A estréia do “time príncipe” acontecerá apenas no domingo (25) contra o América, no estádio Nogueirão.