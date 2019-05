Semurb volta a prorrogar prazo para construção do Parque da Cidade Término da obra agora está previsto para o dia 29 de janeiro. Nova prorrogação se deu por causa de adequações de serviços nos projetos de acessibilidade e instalações.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) voltou a prorrogar o prazo para conclusão da obra do Parque da Cidade. O 16º termo aditivo foi publicado na edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial do Município. O término da obra agora está previsto para o dia 29 de janeiro.



Segundo o texto do termo aditivo, o prazo de execução das obras foi prorrogado desta vez por causa de “adequações de serviços, relativos às mudanças ocorridas principalmente nos projetos de acessibilidade e instalações, gerando aditivos, comprometendo o cumprimento do cronograma apresentado no início do contrato”.



O documento cita que essa nova prorrogação está “de acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov) no processo número 044347/2008-31” e que “o aditivo tem fundamento no artigo 57 da lei número 8.666/93”.