Cuca é apresentado na Gávea e promete títulos

Cuca assume o Fla e promete um 2009 de conquistas

Cuca chegou à loja demonstrando bastante otimismo e confiante de que terá um ano de 2009 com muito sucesso na Gávea. O treinador avisou que espera deixar de lado o estigma de nunca ter conquistado um título, conquistando os quatro campeonatos que o Flamengo estará disputando no ano que vem."O Flamengo tem um grupo muito bom. É claro que é carente em algumas posições, mas vamos resolver isso. Estou chegando aqui para conquistar tudo o que pudermos. Na minha primeira passagem pelo clube, em 2005, eu ainda não era tão experiente e tínhamos um time de garotos, como o Obina que tinha acabado de chegar. Estamos mais rodados hoje em dia e nosso elenco é mais seguro e pronto", disse o treinador, que espera diminuir o elenco rubro-negro para o próximo ano."O ideal é trabalhar com 28 jogadores. Hoje temos um elenco inchado, mas vamos resolver isso até o fim deste ano. O Kléber Leite esta cuidando disso", avisou o técnico.Sobre o volante Jônatas, que é considerado por muitos um grande jogador, mas que não teve espaço com o técnico Caio Júnior, Cuca deixou claro que nunca teve problema algum com o atleta e aproveitou para dizer que ele será avaliado assim como todos no elenco. "Não tive nada com o Jônatas. Ele é um grande jogador e que já mostrou o seu valor. Vamos avaliar todas as possibilidades. Ele vai ser tratado como qualquer outro jogador do Flamengo", completou Cuca.O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro deste ano em quinto lugar e por isso não disputará a Taça Libertadores de 2009. Na próxima temporada o Rubro-negro disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.