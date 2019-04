Homem é preso por receptação de materiais furtados em igreja evangélica Assalto aconteceu no fim da tarde do sábado (20) e após diligências a polícia chegou ao acusado.

A polícia prendeu na noite do sábado (20) um homem acusado de ser receptador de vários materiais que haviam sido furtados da igreja Assembléia de Deus de Ceará-Mirim. Adriano Barbosa da Silva, de 21 anos, foi preso naquele município após os policiais encontrarem com ele dois auto-falantes, dois tweter´s, duas guitarras, um contrabaixo e um microfone.



O assalto aconteceu no fim da tarde do sábado quando os bandidos entraram na igreja e subtraíram os produtos citados. Após as diligências, a polícia chegou a Adriano. Ele informou que tinha comprado apenas dois auto-falantes e dois tweter´s a um homem identificado como “China”.



Questionado onde estava o material, Adriano disse que tinha deixado em um bar. A polícia foi até o local e além dos auto-falantes e dos tweter´s encontrou as duas guitarras, um contrabaixo e um microfone..



O proprietário do bar afirmou aos policiais que Adriano havia deixado o material ali e que iria buscar depois. Diante disso, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Plantão da zona Norte. Em depoimento, Adriano disse que foi procurado pela pessoa de China e que comprou o material por R$ 50.



