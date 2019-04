Apodi retorna ao Vitória em 2009 Lateral foi pouco aproveitado pelo Cruzeiro nesta temporada.

Apodi está de volta ao Vitória. O lateral-direito acertou seu retorno ao clube onde conquistou o título de jogador revelação da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2007, atuando de forma decisiva para a ascensão do time à elite do futebol.



No início de 2008, o jogador foi para o Cruzeiro e permaneceu no clube celeste durante toda a temporada, sendo pouco aproveitado. O lateral também jogou, por empréstimo, no Santos e no São Caetano.



Fonte: Globo Esporte