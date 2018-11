Paraatletas potiguares participam de competição internacional

Nos dias 13 e 14 de dezembro o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) realiza o Meeting Internacional Paraolímpico Loterias Caixa. A convocação para o evento aconteceu através de convite feito aos principais nomes nacionais e internacionais da natação e do atletismo.O Rio Grande do Norte teve três potiguares na lista de convidados do evento que acontece pelo segundo ano consecutivo. Edênia Garcia, Francisco Avelino e Danielson Pontes, todos da natação, representam o Estado pela Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos (Sadef/RN). A competição de atletismo e natação faz parte do calendário de eventos do Comitê Paraolímpico Internacional.Participam da competição cerca de 150 atletas, entre brasileiros e pelo menos 40 estrangeiros convidados de vinte países, como Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Cuba, Quênia, Angola, Espanha, Grã-Bretanha, China e Marrocos.Para o presidente da Sadef, Eduardo Gomes, essa convocação é resultado do trabalho desenvolvido pela instituição somado aos esforços individuais de cada atleta. “Nossos desportistas são muito disciplinados e compromissados. Quando aliamos o talento deles a um bom treinamento com uma equipe técnica de qualidade, temos a receita certa para o sucesso”, afirmou.

*Com informações da assessoria.