Concursados têm de se apresentar até dia 6 de fevereiro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), contabilizou, até a última segunda-feira (26), a apresentação de 542 aprovados no último concurso da saúde.No total foram aprovadas 853 pessoas, que deverão se apresentar até o próximo dia 6 de fevereiro, das 8h às 17h, no Cefope, localizado na avenida Alexandrino de Alencar, 1850, com os documentos e exames necessários para admissão.Entre os 131 médicos de seis especialidades, nomeados emergencialmente pelo Governo do Estado, 83 profissionais já tomaram posse, sendo: 16 anestegiologistas, 26 cirurgiões gerais, 14 ortopedistas, 18 pediatras, 7 intensivistas adultos e 2 intensivistas infantiis.Os profissionais estão sendo encaminhados aos hospitais Walfredo Gurgel, Deoclécio Marques, Santa Catarina e Hospital Infantil Maria Alice. Outros profissionais irão atuar nos hospitais Alfredo Mesquita, em Macaíba, e Monsenhor Antônio Barros, em São José de Mipibu.

*Fonte: Assecom