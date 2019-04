Polícia de trânsito reforçada para fim de ano e alta estação; 200 bafômetros serão utilizados

David Freire

Ele informou que serão “90 policiais militares só na área de praia além de 32 motos e 14 viaturas em todo o litoral”. O oficial informou que os trabalhos serão divididos em algumas áreas. “Nas praias do Centro (Ponta Negra ao Forte), Redinha, Santa Rita, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui serão responsabilidade do 1º Distrito Rodoviário; Jacumã, Muriu e outras daquela região ficam com uma equipe de Ceará Mirim, de Cotovelo a Camurupim, o trabalho será do efetivo de Natal e Parnamirim; de Barra de Cunhau a Sagi fica com o pessoal do 5º Distrito Rodoviário, em Nova Cruz; Tibau e Grossos vão ficar com o 2º Distrito Rodoviário, em Mossoró”, explicou.Segundo o oficial, três pontos serão os principais no trabalho do policiamento de trânsito durante a Operação Verão. “Carros trafegando em área proibida da orla, som em volume excessivo e pessoas dirigindo alcoolizadas serão fiscalizados com bastante rigor”, avisou.Coronel Ricardo disse que os carros – principalmente caminhonetes – que trafegam na orla marítima têm um espaço delimitado para que trafeguem na areia. “Esses espaços ficam em pontos onde não há pessoas no local”, informou. Ele lembra que o fato desses carros trafegarem na orla onde haja banhistas é perigoso.Com relação ao excesso de volume de sons automotivos, o comandante do CPRE explicou que “o volume excessivo independe do horário”. “É a perturbação do sossego público, que é uma contravenção penal”, informou. “Caso chegue a denúncia, os policiais vão ao local constatar o fato. Sendo comprovado, o proprietário do veículo é conduzido à delegacia e o carro retido. Em seguida, o som fica apreendido e o proprietário tem que pagar uma multa”, contou.Já o combate aos motoristas que dirigem alcoolizados será intensificado com a chegada de 200 bafômetros ainda esta semana. “Vamos receber este material do Ministério da Justiça”, disse.O comandante do CPRE informou que será montado um esquema especial para os festejos de natal e ano novo, principalmente nas praias do litoral Sul e Norte. "Barreiras itinerantes serão montadas nas principais vias de acesso à orla e na alta estação será intensificado", alertou.