Política RN reestreia nesta segunda-feira na TV Assembléia

Cedida Política RN reestreia na TV Assembléia

Diógenes Dantas ainda conta com as participações dos comentaristas Alex Medeiros e Jener Tinoco.O programa vai ao ar de segunda a sexta a partir das 12h30. Em discussão, os principais temas que interferem no dia a dia da população como saúde, educação, economia, lazer e cultura. Tudo sob a ótica política com a presença de convidados especiais.Nesta segunda-feira (9), o entrevistado será o secretário estadual de turismo Fernando Fernandes que está à frente da comissão que cuida da candidatura de Natal para ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.