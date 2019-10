Palmeiras é recepcionado em Santa Cruz de La Sierra Equipe seguiu viagem neste sábado para Sucre onde fica até o dia do jogo contra o Real Potosí

A primeira parte da delegação do Palmeiras chegou às 19h [horário local] em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e foi recebido por 7 torcedores no Aeroporto local. 5 deles são brasileiros e estudam na cidade. No hotel onde o clube está hospedado, o Los Tajibos, outros torcedores também aguardavam pela chegada da equipe.



A imprensa local estava presente, e o volante Edmílson, o meia Diego Souza e o lateral-esquerdo Pablo Armero foram os mais requisitados.



"Estamos totalmente concentrados para essa partida. A vantagem que conseguimos foi muito boa, mas isso não quer dizer que já estamos classificados. O futebol prega surpresas e nós temos que nos preparar bastante para a partida de Potosí", afirmou o colombiano Armero.



Neste sábado (31), o Palmeiras seguiu às 10h [horário local], 12h [de Brasília] para Sucre, local onde o elenco vai ficar treinando até o dia do jogo em Potosí.