A importância do marketing no futebol brasileiro Como os clubes têm procurado expandir esse setor para gerar maiores receitas?

Quase oito mil torcedores para receber o novo reforço, no Parque São Jorge. Treze mil e quinhentos reais arrecadados com a venda de camisas, numa única tarde, na loja oficial do clube.



Divulgação de que as mangas dos uniformes, assim como os shorts, terão anúncios de novos patrocinadores estampados. A chegada de Ronaldo ao Corinthians mostrou um dos maiores projetos mercadológicos já vistos no futebol brasileiro. Transação que trouxe à tona uma questão: de que forma o marketing está sendo aplicado pelos clubes do Brasil?



O audacioso projeto corinthiano, possibilitado por um poll de empresas, já traz frutos para a equipe paulista. E com ele, a cúpula do clube almeja ainda um aumento de 60% no valor dos contratos comerciais para 2009.



“Isso é o resultado de um trabalho muito grande de toda a diretoria, que tem a ver também com os relacionamentos comerciais que conseguimos estabelecer. E vamos trazer novos projetos este ano. Iremos nos reunir nos próximos dias para elaborar novos produtos e traçar planos”, comentou o diretor de marketing do Corinthians, Caio Campos.



O exemplo da equipe paulista, que, de fato, precisa ser melhor avaliado no futuro para que se saiba se é um modelo a ser copiado, ainda é raro no futebol brasileiro. Poucos clubes conseguem trabalhar o potencial de suas marcas. Mas uma coisa é certa, avanços já podem ser percebidos nesse sentido.



Ainda na capital paulista, o São Paulo se mostra atento às possibilidades e à rentabilidade que as operações de marketing trazem. Segundo o Vice-Presidente de comunicações e marketing do Tricolor, Júlio Casares, o crescimento desse setor também depende de avanços na estrutura dos próprios clubes e das conquistas que os mesmos alcançam.



“O melhor marketing do São Paulo é ganhar títulos. Isso atrai torcida, que é o nosso consumidor. Acredito muito na força do torcedor, sobretudo do torcedor mirim, jovem. A nossa projeção é, para num período de cinco a dez anos, igualarmos ou até ultrapassarmos o número de pessoas que torcem para Corinthians e Flamengo. A questão da estrutura também conta muito para a venda da imagem do clube. É um absurdo times como Corinthians e Flamengo não terem um estádio”, disse, em visita ao Fórum Internacional de Futebol (Footecon), no início deste mês, no Rio de Janeiro.



No sul do país, o Internacional é outro que procura voltar uma atenção especial à questão. Um exemplo simples foi o recente lançamento do minicraque do jogador Guiñazu, novo ídolo da torcida. O Colorado também utiliza o marketing para propagar a qualidade de sua estrutura física, sendo o clube brasileiro com o maior número de associados – quase 80 mil, de acordo com a sua assessoria de imprensa -, e os seus sócios têm facilidades na aquisição de produtos oficiais e ingressos, assim como descontos em estabelecimentos conveniados.



Tendo em vista que o torcedor desempenha um papel fundamental no processo de aumento das receitas de marketing dos clubes, algumas equipes enxergam numa eventual queda para a Série B do Campeonato Brasileiro uma possibilidade de gerar lucros maiores, uma vez que a paixão da torcida acaba aumentando nessa situação.



O maior exemplo disso é o próprio Corinthians, que, neste ano, quando disputou a Série B, dobrou o faturamento em relação ao ano passado no que diz respeito à venda de produtos licenciados. Ciente disso, o Vasco, que acaba de cair para a Segundona, já traça projetos para o ano de 2009.



“Decidimos utilizar a frase ‘o sentimento não pode parar’, que será utilizada numa campanha. Em cima disso, serão criados novos produtos. Além desse empenho no sentido empresarial, vamos fazer campanhas para atrair o torcedor e gerar receita”, destacou o Vice-Presidente de marketing do Vasco, José Henrique Coelho.





