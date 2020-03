Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos nesta segunda-feira Governadora Wilma de Faria fará a leitura da Mensagem Anual. Sessão está marcada para às 16h.

A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte retorna hoje (16) aos trabalhos. Os deputados que estavam em recesso desde o mês de dezembro receberão, na tarde desta segunda-feira, a governadora Wilma de Faria para a leitura da Mensagem Anual do Executivo.



A sessão está marcada para às 16h no plenário Clóvis Motta da AL-RN. Wilma de Faria deve fazer um balanço das ações desenvolvidas nos primeiros dois anos deste seu segundo mandato no Governo do Estado e, claro, anunciar as metas para 2009.