Cresce consumo de gás natural no Brasil Produção é consumida por indústrias, residências e como combustível nos carros.

“O gás sempre será um dos produtos em desenvolvimento em termos energéticos”, afirmou Francisco Barros Júnior em palestra sobre o cenário internacional e nacional de gás natural realizado pela Potigás. O consultor da Expetro, empresa especializada nos segmentos da indústria de petróleo e gás, apresentou o panorama do setor no Brasil e no Rio Grande do Norte.



Segundo ele, a produção de gás natural no mundo está em constante crescimento. A Rússia é o maior produtor com 600 bilhões de metros cúbicos anual, seguido dos Estados Unidos, com 500 bilhões. O Brasil, um dos dez maiores produtores, atinge 20 bilhões de metros cúbicos por ano.



As reservas de gás no Brasil estão concentradas 80% no mar e 20% na terra, com reservas de 177 trilhões de metros cúbicos por ano. “O Brasil tem grandes reservas de gás, suficientes para o abastecimento do país por anos”, afirma Francisco Barros.



Com o crescimento do uso do gás nas residências e nas indústrias, a produção de gás no Brasil cresceu mais de 15% em relação ao ano passado. No Rio Grande do Norte, terceiro maior produtor de gás no Brasil, o crescimento foi de 12%.