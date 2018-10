"De férias", Botafogo empata com Atlético-PR, que segue ameaçado Enquanto os cariocas recebem o Figueirense, no Engenhão, o Atlético-PR visitará o também desesperado Náutico, nos Aflitos

O "desinteressado" Botafogo alcançou a sua quinta partida sem vencer no Campeonato Brasileiro ao empatar em 2 a 2 com o ainda ameaçado pelo rebaixamento, Atlético-PR, neste sábado, no Engenhão, pela 36ª rodada da competição nacional. Enquanto Lucio Flavio e Zárate marcaram para os cariocas, Alan Bahia e Antônio Carlos deixaram para os visitantes.



Com o resultado, as duas equipes seguem na mesma situação da 35ª jornada. O Alvinegro se manteve em nono, com 50 pontos. Já o Furacão, que apesar do resultado se mantém invicto há seis confrontos (quatro vitórias e dois empates), continua em 14º, com 42. As duas equipes voltam a campo no dia 30 e no mesmo horário. Enquanto os cariocas recebem o Figueirense, no Engenhão, o Atlético-PR visitará o também desesperado Náutico, nos Aflitos.







BOTAFOGO

Renan, Alessandro, Edson, Emerson e Triguinho; Leandro Guerreiro (Rodrigo Sá), Tulio Souza (Zé Carlos), Eduardo (Fábio) e Lucio Flavio; Lucas Silva e Zárate

Técnico: Ney Franco.



ATLÉTICO-PR

Galatto, Antônio Carlos, Chico e Rhodolfo; Zé Antônio (Alberto), Valencia, Alan Bahia, Ferreira e Netinho; Rafael Moura e Júlio César (Pedro Oldoni)

Técnico:Geninho.



Data: 22/11/2008 (sábado)

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Antônio Hora Filho / SE

Auxiliares Cleriston Clay Barreto Rios e Ivaney Alves de Lima/ SE



Com informações do UOL Esporte