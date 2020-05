Carnaval: Polícia Militar envia tropas para reforçar segurança no interior

Fotos: Isabela Santos Na quadra poliesportiva do Quartel da PM, homens conheciam seus destinos.

De acordo com o Coronel Araújo, responsável pelo policiamento da capital, serão 50 policiais extra em cada polo multicultural (Redinha, Ribeira, Rocas, Centro Histórico, Praia do Meio e Ponta Negra), promovido pela prefeitura de Natal, e no desfile das escolas de samba, na Ribeira, além do efetivo normal de 800 policiais nesses locais.Para garantir a tranquilidade dos natalenses e dos turistas, o policiamento vai ser feito em duplas a pé, em viaturas, em motocicletas e nos cavalos. "Esse trabalho já vem sendo feito nas prévias carnavalescas como o Baile das Kengas e Ensaio Geral e no bloco Ascugal/Burro Elétrico e Baile de Máscara que acontecerão no bairro de Petrópolis", afirmou o coronel.No interior do estado, a Polícia Militar também dará cobertura nas cidades onde o carnaval atrai mais foliões, caso de Caicó, Macau, Guamaré, Apodi e Areia Branca."Serão cerca de mil policiais que vão reforçar o contingente normal da PM, que é de 4.322 policiais. A cidade de Macau, por exemplo, receberá reforço de 200 policiais; Areia Branca, cerca de 150; Apodi, em torno de 80, Guamaré, cujo carnaval vem crescendo a cada ano, receberá reforço de 40 militares. As demais já contam com o policiamento normal e também receberão a cobertura dos batalhões próximos instalados nas cidades de Açu, Mossoró, Parnamirim, Pau dos ferros, Nova Cruz, Macau, Macaíba e Currais Novos", afirmou o Coronel Freitas, responsável pelo policiamento do interior.Os policiais se deslocaram para as cidades do interior na manhã de sexta-feira, do Quartel da Polícia Militar.Como as praias atraem muita gente nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros também montou um esquema especial de trabalho neste carnaval. Serão 30 guarda-vidas por dia atuando nos postos de observação das praias do Meio, Redinha, Buzios, Camurupim/Barreta e Ponta Negra. Além disso, os bombeiros estarão de plantão no quartel para qualquer outra emergência.O Hemonorte lançou uma campanha de coleta de sangue para suprir as necessidades durante o carnaval na última sexta-feira(13). A campanha permanece e o órgão