Comitiva da Fifa é recebida no aeroporto apenas por políticos

Elpídio Júnior Ricardo Teixeira é recebido por políticos no momento do desembarque.

Nada de cordão humano na av. Engenheiro Roberto Freire, como havia sido anunciado, trânsito tumultuado ou aglomeração de pessoas.A única classe que compareceu em peso foi mesmo a dos políticos. Da governadora do estado, Wilma de Faria (PSB), a prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), passando pela senadora Rosalba Ciarlini (DEM), deputados federais, estaduais, secretários e assessores, todos estavam lá.Apressados, os visitantes não quiseram falar com a imprensa. A comitiva foi dividida em duas equipes. Uma parte está nesse momento sobrevoando Natal para avaliar, entre outras coisas, as distâncias de escoamento para os aeroportos (já incluindo o que será construído em São Gonçalo do Amarante) e hospitais. A outra parte seguiu direto para o Hotel Ocean Palace, na Via Costeira, para se reunir com políticos e assistir a um vídeo comercial sobre Natal.Antes de seguir para Fortaleza, onde passará todo o sábado (7) em visitas, a comitiva ainda assiste a um documentário sobre a capacidade do aeroporto de Parnamirim.Natal é a terceira cidade que a Fifa visita somente nesta sexta-feira (06). Salvador e Recife também foram avaliados hoje pela Federação.