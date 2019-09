Candidatos para vagas remanescentes devem fazer cadastro hoje

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Comissão Permanente do Vestibular

Vestibular 2009

1ª chamada para o preenchimento de vagas remanescentes

Curso / Semestre Nome Identidade 101 Administração (B) (M) / 2º Semestre Cauê Moreira Melo 003008757 RN 101 Administração (B) (M) / 2º Semestre Nathália de Oliveira Soares 001808658 RN 101 Administração (B) (M) / 2º Semestre Ranier Ricelly da Silva Marinho 002608825 RN 101 Administração (B) (M) / 2º Semestre Thiago Aires Laurentino 001729717 RN 101 Administração (B) (M) / 2º Semestre Werlley Santos de Carvalho 1862754 RN 102 Administração (B) (N) / 2º Semestre Cirineu do Rêgo Junior 851743 RN 102 Administração (B) (N) / 2º Semestre Prudente Faustino de souza Neto 1463932 RN 103 Biblioteconomia (B) (T) / 1º Semestre André Luiz Vieira Soares 2525088 RN 103 Biblioteconomia (B) (T) / 1º Semestre Augusto Luiz Miranda Magalhães 001185952 RN 103 Biblioteconomia (B) (T) / 1º Semestre Regis Rodrigues de Mendonça 002257292 RN 106 Ciências Econômicas (B) (M) / 2º Semestre Gracielle Rodrigues Silva 002699879 RN 107 Ciências Econômicas (B) (N) / 1º Semestre Ana Cristina dos Santos Morais 1537644 RN 107 Ciências Econômicas (B) (N) / 1º Semestre Geilson Alexandre dos Santos 1681169 RN 107 Ciências Econômicas (B) (N) / 1º Semestre Iara Maria Clementino de Souza 1461237 RN 108 Turismo (B) (T) / 2º Semestre Antônio de Lisboa Câmara Neto 2870340 RN 108 Turismo (B) (T) / 2º Semestre Emanuelle Macedo de Lima Urbano Ferreira 001805353 RN 108 Turismo (B) (T) / 2º Semestre Kaliane Vanessa Martins Araújo 1845686 RN 108 Turismo (B) (T) / 2º Semestre Patrícia Rafaela Souza do Nascimento 2522563 RN 112 Ciências Sociais (B) (M) / 1º Semestre Kaline de Araújo Medeiros 2737212 RN 114 Comunicação Social - Jornalismo (B) (T) / 1º Semestre Paulo Ricardo de Oliveira 002380651 RN 118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (B) (N) / 2º Semestre Raissa Ramos Pereira 002513140 RN 118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (B) (N) / 2º Semestre Roberto de Oliveira Costa 2483851 RN 118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (B) (N) / 2º Semestre Thyago Caminha Barbosa de Oliveira 2210189 RN 119 Dança (L) (N) / 1º Semestre Ilma Gabriela da Costa 002060122 RN 119 Dança (L) (N) / 1º Semestre Kamily Ellen Teixeira de Lima 002515699 RN 119 Dança (L) (N) / 1º Semestre Susan de Lima Silva 1575274 RN 120 Design (B) (MT) / 2º Semestre Ianarã Wanderley Bernardino 359332031 SP 123 Filosofia (B) (N) / 1º Semestre Alessandra da Rocha Medeiros 002463788 RN 126 Geografia (L) (N) / 1º Semestre Fernanda Laize Silva de Lima 002752828 RN 127 Gestão de Políticas Públicas (B) (T) / 2º Semestre Ísis Nayane Bessa Dantas 002730745 RN 127 Gestão de Políticas Públicas (B) (T) / 2º Semestre Wesley Tiago Santos Ribeiro 2072759 RN 129 História (B) (M) / 1º Semestre Marianne Araújo de Medeiros 002525048 RN 130 História (L) (M) / 1º Semestre Erica Queiroz de Carvalho 002452970 RN 130 História (L) (M) / 1º Semestre Fernando Joaquim da Silva Junior 002558760 RN 132 Letras - Língua Espanhola e Literatura (L) (N) / 2º Semestre Emmanuel Marcondes da Silva 002038672 RN 133 Letras - Língua Francesa e Literatura (L) (M) / 1º Semestre Rafael Souza da Cruz 002470980 RN 138 Música (L) (N) / 1º Semestre Patrícia Valdelice da Silva 2551099 RN 139 Pedagogia (L) (T) / 2º Semestre Ana Rosa Rodrigues do Vale 1805511 RN 139 Pedagogia (L) (T) / 2º Semestre Silvia Lya Nunes do Nascimento 2170220 RN 140 Pedagogia (L) (N) / 2º Semestre Maria José Pereira de Araújo 1997133 RN 141 Psicologia (F) (MT) / 1º Semestre Giselle Cristina Cruz Freire 1639831 RN 143 Serviço Social (F) (T) / 2º Semestre Lígia Moreira de Oliveira 354118808 SP 143 Serviço Social (F) (T) / 2º Semestre Thaise Bruna Costa do Nascimento 002704885 RN 144 Teatro (L) (M) / 1º Semestre Antonio Vicente Neto 002661990 RN 144 Teatro (L) (M) / 1º Semestre Gleycia Samilly de Azevedo Silva 002640095 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre André Yassuhiro Uehara 002189616 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Deângeli Gomes Neves 2799893 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Deângelo Gomes Neves 2799742 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Diego Souza de Miranda 2001544 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Erick Borges Xavier da Silva 002074999 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Giovana Cristina Santos de Medeiros 002571526 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Marina Yolanda de Andrade Moreno Astudillo 02529788220 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Oto Lima de Albuquerque Neto 002111649 RN 151 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (T) / 2º Semestre Thiago Lopes de França 002290806 RN 152 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (N) / 2º Semestre Daniel de Freitas Gurgel 002385744 RN 152 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (N) / 2º Semestre Elton Alencar Venerando da Silva 002451200 RN 152 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (N) / 2º Semestre Marylia Dantas Santos 003007807 RN 152 Bacharelado em Ciências e Tecnologia (B) (N) / 2º Semestre Vinicius Goes Pacchioni 002282533 RN 153 Ciências Atuariais (B) (N) / 1º Semestre Joyce Camila Paulino Andrade 002801396 RN 153 Ciências Atuariais (B) (N) / 1º Semestre Marcondes Fernandes Oliveira Segundo 001760623 RN 153 Ciências Atuariais (B) (N) / 1º Semestre Nancy Francisca da Silva 1844841 RN 153 Ciências Atuariais (B) (N) / 1º Semestre Raffael Bizerra de Sousa 2003019070263 CE 155 Engenharia Civil (F) (MTN) / 2º Semestre Luana Pinheiro Dantas 002318214 RN 155 Engenharia Civil (F) (MTN) / 2º Semestre Mariana Dantas do Ó Paiva 002189493 RN 156 Engenharia de Alimentos (F) (N) / 2º Semestre Débora Lacerda Alves 1461229 RN 156 Engenharia de Alimentos (F) (N) / 2º Semestre Fernanda Gina da Silva Cunha 2184707 RN 157 Engenharia de Computação (F) (MTN) / 2º Semestre Gleybe Alison Nunes da Fonseca 002761184 RN 157 Engenharia de Computação (F) (MTN) / 2º Semestre Pedro Jorge de Oliveira Spinelli 002225627 RN 158 Engenharia de Produção (F) (T) / 1º Semestre Artur Lima da Silva Filho 1771123 RN 160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) / 2º Semestre Ailton Deuzimar de Sousa Júnior 002501685 RN 160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) / 2º Semestre Alexandre Borges de Aguiar 002309915 RN 160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) / 2º Semestre Geyslon Bezerra Santana 002068262 RN 160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) / 2º Semestre Gustavo Henrique de Carvalho Galvão 2385729 RN 160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) / 2º Semestre Marília Zacarias Costa de Oliveira 1893302 RN 161 Engenharia Florestal (F) (MT) / 1º Semestre Aline Fagundes da Fonseca 002665385 RN 161 Engenharia Florestal (F) (MT) / 1º Semestre Jack Batista de Sousa 1260604 RN 162 Engenharia Mecânica (F) (MTN) / 2º Semestre Ana Claudia de Melo Caldas Batista 1963552 RN 162 Engenharia Mecânica (F) (MTN) / 2º Semestre Danilo Fagundes Pascoal de Morais 2601851 RN 162 Engenharia Mecânica (F) (MTN) / 2º Semestre Dyeverton Rodrigues Barreto 1890780 RN 162 Engenharia Mecânica (F) (MTN) / 2º Semestre Francisco Nicodemos da Silva Junior 04339501720 RN 162 Engenharia Mecânica (F) (MTN) / 2º Semestre João Victor Assis Dantas 001630526 RN 164 Engenharia Têxtil (F) (TN) / 2º Semestre Hédimo Jales Dantas Filho 1663559 RN 164 Engenharia Têxtil (F) (TN) / 2º Semestre Lúcio Cassiano Fagundes Faustino 001823239 RN 164 Engenharia Têxtil (F) (TN) / 2º Semestre Raísa Luana Medeiros Nóbrega 002366436 RN 165 Estatística (F) (M) / 1º Semestre Catarine Dalianny Araújo do Amaral 2411004 RN 165 Estatística (F) (M) / 1º Semestre Cleberson De Castro Pereira 002446921 RN 165 Estatística (F) (M) / 1º Semestre Manoel Hermínio de Araújo Lemos 002225423 RN 165 Estatística (F) (M) / 1º Semestre Marcus Evandro Roque Pereira Júnior 3834336194 RN 165 Estatística (F) (M) / 1º Semestre Rodrigo de Medeiros Martins 1961986 RN 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Aldrin Bezerra Dias 2074954 RN 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Andreza da Costa Medeiros 6207785 PE 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Daulton Ruan Rufino de Souza 002352549 RN 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Madson Sales da Silva 2284452 RN 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Rui Anderson Alves dos Santos 002771050 RN 166 Física (B) (MT) / 1º Semestre Volney Lourenço dos Santos Oliveira 002425499 RN 167 Física (L) (N) / 1º Semestre Lhisnando Nascimento Silva 1917465 RN 167 Física (L) (N) / 1º Semestre Michael Miller da Silva Filgueira 1884683 RN 167 Física (L) (N) / 1º Semestre Rafael Alexandre Raimundo 2652900 RN 170 Matemática (B) (MT) / 1º Semestre Antônio Pereira da Rocha Júnior 2760111 RN 170 Matemática (B) (MT) / 1º Semestre Smith Rafael Cordeiro Medeiros 2193587 RN 170 Matemática (B) (MT) / 1º Semestre Sofia Araújo da Costa Chacon 002297994 RN 170 Matemática (B) (MT) / 1º Semestre Victor Vieira do Vale 4322483666 RN 171 Matemática (L) (MT) / 1º Semestre Camila Silva Gualberto 2480602 RN 171 Matemática (L) (MT) / 1º Semestre Flávio Umberto da Silva Souza 15688 RN 172 Matemática (L) (N) / 1º Semestre Cristiano de Souza Paulino 002422829 RN 172 Matemática (L) (N) / 1º Semestre Evandro César Assunção 3045121 RN 172 Matemática (L) (N) / 1º Semestre Gleiber Hauder de Oliveira Souza 001483245 RN 172 Matemática (L) (N) / 1º Semestre José Bruno de Oliveira Fernandes 2435816 RN 172 Matemática (L) (N) / 1º Semestre Vinícius Cortês Bezerra do Vale 1878463 RN 173 Química (B) (M) / 1º Semestre Ronaldo Marcelo Bezerra 02887452251 RN 174 Química (L) (M) / 1º Semestre Humberto Rodrigues Dantas 319643497 CE 174 Química (L) (M) / 1º Semestre Larissa Beatriz de Mendonça Moura 002513543 RN 175 Química (L) (N) / 1º Semestre João Paulo da Silva Barbosa 7587295 RJ 175 Química (L) (N) / 1º Semestre Ronara Augusta de Morais 002364092 RN 176 Química do Petróleo (B) (MT) / 1º Semestre Carlos Eduardo de Jesus Carneiro 1803292 RN 176 Química do Petróleo (B) (MT) / 1º Semestre Guilherme Corrêa Henrique 001806793 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Aline da Silva Santos 002658549 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Amanda de Sousa Rebouças 002121042 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Andressa Soares de Araújo Batista 002561948 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Anízio Souza Andrade 2505098 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Anna Layse Amaro da Silva 2542869 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Camila Ataíde Rebouças 001704697 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Diogo Obdon Vieira Fernandes 002442523 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Eric Ferreira da Silva 2337923 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Izadora Raianny da Silva Peres 002353001 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Jéssica Larissa Tavares de Macedo 1854640 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Laura Géssica Dantas da Silva 002400990 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Luciano de Freitas Barros Neto 001816436 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Mannuel Victor Di Pace Maroja Limeira 003043106 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Marlisson Paulo Pinheiro da Silva 2207182 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Matheus Araújo de Faria 17343917 AM 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Nathanny Ferreira Moutinho 1808875 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Renata da Silva Farias 002322174 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Renato Augusto Fonseca Morais 001751235 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Stella Alyny de Aquino Costa 2353143 RN 181 Aqüicultura (B) (MT) / 1º Semestre Wilma Fernandes Azevedo 002337556 RN 184 Ciências Biológicas (B) (MT) / 2º Semestre Juliana Macêdo Chagas 2003010481295 CE 185 Ciências Biológicas (L) (MT) / 2º Semestre Hannah Kathren de Assis Florentino 001841599 RN 188 Educação Física (L) (MT) / 1º Semestre Rafael Harada do Nascimento 1679630 RN 188 Educação Física (L) (MT) / 1º Semestre Vanessa Carla Monteiro Pinto 200401354 RJ 190 Enfermagem (F) (MT) / 2º Semestre Mariana da Silva de Figueiredo 002705658 RN 190 Enfermagem (F) (MT) / 2º Semestre Mileny Souza Onofre 1970949 RN 191 Farmácia (F) (MT) / 2º Semestre Hiêda dos Santos Nascimento 1777689 RN 191 Farmácia (F) (MT) / 2º Semestre Salomé Ribeiro da Silva 002698441 RN 191 Farmácia (F) (MT) / 2º Semestre Thyara Silva Mendes de Freitas 2008010091943 CE 192 Farmácia (F) (N) / 2º Semestre Cecília Queiroz da Silva Martins 002686296 RN 192 Farmácia (F) (N) / 2º Semestre Cynthia Raquel Bezerra Gonçalves 002300873 RN 192 Farmácia (F) (N) / 2º Semestre Paula Larissa Silva Pereira 002755761 RN 194 Fonoaudiologia (F) (MT) / 1º Semestre Marcia Simonelly Costa dos Santos 2097707 RN 197 Nutrição (F) (MT) / 2º Semestre Clarisse Jales de Matos 002278631 RN 197 Nutrição (F) (MT) / 2º Semestre Marcela Berckmans Viégas Costa Dantas 001802609 RN 198 Odontologia (F) (MT) / 2º Semestre Carolina Bezerra Melo do Vale 1799702 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Adriano César Costa de Miranda 002666485 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Allynson Aarão César Xavier 1909453 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Ariadne Sibele Varela Constatino de Medeiros 002582718 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Catharina Fernandes Silva 1831788 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Cinthia Camila Câmara Balduíno 512147 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Daniere Willyane Lino da Cunha 04350546501 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Érica Giuliane da Cunha Fernandes 1805252 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Géssyca Chagas Gomes 002262048 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Iassiara de Araújo Dantas Lima de Almeida 002132910 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Laura Van Rooijen Cysneiros 002468238 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Lenise Anand de Oliveira Carvalho 002182004 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Luanna Costa Pessanha 1862593 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Natália Gurgel Dias 001806464 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Nilvânia Galdino de Oliveira 2676349 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Patrícia Mayara Moura da Silva 2272679 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Patrícia Pereira de Souza 002742026 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Paulo Henrique de Souza 002332110 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Tatiana Marques Gomes de Medeiros 1812569 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Thaisy Raquel Oliveira Trindade 002297621 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Thales Pacheco Filho 1831712 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Thamara Walleska Tavares Gonzaga 002984661 RN 199 Zootecnia (F) (MT) / 2º Semestre Vanessa Brenda Almeida da Costa 2310178 RN 206 Geografia (L) (MT) / 1º Semestre Fabrícia Débora Araújo Tadeu 002650639 RN 206 Geografia (L) (MT) / 1º Semestre João Batista da Cruz 2890009 RN 206 Geografia (L) (MT) / 1º Semestre Lucicleide Silva de Oliveira 2140123 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Alane Karla Medeiros Bastos 1702187 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Ana Melissa Brasil de Almeida 002780374 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Ana Vilma de Medeiros Pereira 002310680 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Danilo Oliveira Medeiros 1777471 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Georgea Mara Santos 1499419 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre João Filipe Cavalcanti Rodrigues 1810967 RN 207 Geografia (B) (N) / 1º Semestre Lenaldo Henrique de Araújo 002688531 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Alibek Caliari de Azevedo Mendes 2102323 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Flavia Palmeira de Oliveira 2885744 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Jéssica Lamonnielly Peixoto Epifânio 003022050 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Onofre Fábio de Lima 2263734 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Polyana Fama Guimarães Diógenes 2004005164960 CE 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Raimundo Nonato Dantas 00238446808 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Saniely Freitas Araujo 2242141 RN 208 História (L) (MT) / 1º Semestre Vanessa Érica da Silva Santos 002884212 RN 209 História (B) (N) / 1º Semestre Alvino Carneiro de Andrade Junior 1354379 PB 209 História (B) (N) / 1º Semestre Esdras de Azevedo Alves 2198611 RN 209 História (B) (N) / 1º Semestre Juliana D Aparecida Souza Silva 001967413 RN 209 História (B) (N) / 1º Semestre Leonardo Cézar de Araújo Monteiro 2287557 RN 209 História (B) (N) / 1º Semestre Priscila Tércia da Costa Tavares 002281290 RN 210 Pedagogia (L) (MT) / 1º Semestre Cícera Katiucia da Silva 002340535 RN 210 Pedagogia (L) (MT) / 1º Semestre Daliana Santos da Costa 003046008 RN 210 Pedagogia (L) (MT) / 1º Semestre Iris Miranda de Oliveira 10330 RN 210 Pedagogia (L) (MT) / 1º Semestre Kêlia Xênia de Medeiros Silva 1667532 RN 210 Pedagogia (L) (MT) / 1º Semestre Valquíria Samara Pereira de Farias Vilar Saldanha 002228518 RN 213 Matemática (L) (MN) / 1º Semestre Magno Maciel Dantas de Oliveira 003053545 RN 213 Matemática (L) (MN) / 1º Semestre Rozivan Bernardino de azevedo 002306414 RN 213 Matemática (L) (MN) / 1º Semestre Vanilda de Araújo Campelo 2129932 RN 302 Turismo (B) (MT) / 1º Semestre Francisco Wallas Batista de Araújo 2486427 RN 403 Nutrição (F) (MT) / 1º Semestre Ana Cláudia Macêdo Dantas de Lima 002928715 RN