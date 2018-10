Internauta terá oportunidade de participar da Sabatina Nominuto

O internauta terá a oportunidade de participar da sétima Sabatina

, que será realizada nesta quarta-feira (19), às 19h, com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Haroldo Lima.Quem quiser participar poderá enviar perguntas através do preenchimento de um formulário que estará disponível na página especial da Sabatina.Haroldo Lima é baiano, nascido em Caetité, e engenheiro eletricista formado em 1963 pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.Lima tem carreira política independente da agência. Iniciou sua trajetória ainda como estudante. Foi um dos fundadores do Ação Popular, em 1961, e seu dirigente, até a incorporação ao PC do B, em 1972, quando passou a integrar o Comitê Central do partido.