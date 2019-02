Tabaco e álcool são as drogas mais consumidas no mundo A afirmação foi feita na abertura do seminário “Educação e Redução de Danos”.

O coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, Pedro Delgado, disse hoje (09) que os principais problemas com as drogas no mundo estão associados ao tabaco e ao álcool. A afirmação foi feita na abertura do seminário “Educação e Redução de Danos”.



“Se considerarmos os danos para a saúde medidos através dos anos perdidos, o álcool é uma droga dez vezes mais danosa que o total das drogas ilícitas. O tabaco está ligado à terceira causa mais freqüente de mortes no país, os transtornos cardiovasculares”, afirmou Delgado.



A informação foi ratificada pelo representante do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODC), Giovanni Quaglia, segundo o qual no relatório anual, feito pelo Escritório em 2008, foi constatado que, nos últimos cinco anos, o consumo de drogas ilegais no mundo inteiro abrangeu em torno de 5% da população população mundial. O estudo analisou pessoas entre 15 e 64 anos de idade que utilizavam as drogas ao menos uma vez ao ano.



“O uso anual de drogas lícitas é muito maior, é usada por 50% da população mundial e o tabaco, usado por 30%. Os controles que existem sob a liderança da ONU conseguiram manter o controle das drogas ilícitas muito abaixo das lícitas”, destacou Quaglia.