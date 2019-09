Polícia recupera carro roubado e apreende arma em Pitangui

Policiais militares que participam da Operação Verão prenderam na manhã deste domingo (25), durante abordagem em barreira montada na estrada de acesso a Pitangui, no litoral Norte do Estado, um homem armado com um revólver calibre 38.Na mesma operação uma Pampa tomada de assalto há alguns dias foi localizada e já está de posse do proprietário. A polícia reforçou o patrulhamento nas praias em meados de dezembro. A operação se estende até o final de fevereiro.Segundo a PM, policiais do Pelotão de Extremoz, com reforço de outras unidades, abordaram às 8h um Fiat Palio azul com três homens a bordo. Todos demonstraram nervosismo. Os policiais verificaram os documentos pessoais e do veículo e, mesmo não encontrando irregularidade, mas desconfiados do comportamento do trio, resolveram fazer uma revista minuciosa.A arma, um revólver calibre 38 da marca Rossi, foi encontrado com Francisco Carmeilson Galdino Oliveira, 28 anos, morador do conjunto Potengi, na Zona Norte de Natal. No tambor da arma uma munição estava deflagrada e as demais intactas. O que chamou a atenção dos PMs foi fato das balas estarem “preparadas”.“Os projéteis foram manuseados para se não matar na hora, matar depois de infecção”, disse um dos policiais que participou da abordagem. Os detalhes de como os projéteis foram “preparados” não serão divulgados pela polícia.O trio foi levado à delegacia de plantão da zona Norte, mas apenas Francisco Carmeilson ficou detido. Os dois amigos dele foram soltos depois de submetidos à consulta de antecedentes criminais e ao bando de dados dos procurados da Justiça. Já Francisco Carmeilson foi autuado por porte ilegal de arma.Minutos depois da prisão, policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) localizaram um Ford Pampa verde estacionado de modo incomum em Pitangui. Os policiais acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para consultarem a placa e descobriram que o veículo tinha queixa de roubo. O carro, segundo a polícia, foi tomado de assalto. Uma equipe da Delegacia Especializada da Defesa de Veículos e Cargas (Deprov), da Polícia Civil, foi ao local. O carro, ainda no domingo, foi devolvido à vítima.Um dos policiais que participou da ação explicou que as blitzen da Operação Verão estão sendo realizadas em dias e horários alternados.

* Fonte: Assessoria da Sesed.