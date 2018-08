Ele respira esporte: conheça a trajetória esportiva de Manoel Modesto

Camilla Káteb Ao longo das 38 edições dos Jerns, Modesto já desempenhou todas as funções dos jogos.

Detentor de um dos currículos mais premiados das escolas do Rio Grande do Norte, Manoel Modesto da Silva Júnior, 53, coordenador de esportes do Contemporâneo, começou ainda na adolescência a construir uma carreira vitoriosa dentro do esporte. Na infância, lembrou que produzia com tecido as próprias bolas que embalavam os jogos com os irmãos. Aluno da Escola Winston Churchill, defendeu a escola como atleta de handebol, mas aos 15 anos foi obrigado a interromper precocemente as atividades dentro das quadras para trabalhar e ajudar os pais em casa.



Passou em um concurso e foi chamado para trabalhar na coordenação de ensino da Etfern (atual Cefet). No centro, conheceu quem chamou de guru, o professor Oliveiro Gomes, e passou a ajudá-lo no treino do time de handebol da escola ainda na época da primeira edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, os Jerns. Nos treinos realizados no ginásio do Colégio Atheneu, o Sílvio Pedroza, Modesto aprendeu os segredos para chegar ao sucesso anos mais tarde.



Ao longo das 38 edições dos Jerns, já desempenhou todas as funções dos jogos. Como atleta, acumula participação no handebol, atletismo e futebol. Foi ainda técnico, assistente técnico, assistente da subcomissão, responsável pela sub comissão, secretário dos jogos durante dez anos, integrante da comissão técnica desportiva, comissão central organizadora, além de árbitro de handebol.



No ano de 1981, marcou a passagem no esporte também no interior. Chamado para treinar o Colégio Jesus Menino no município de Currais Novos, Modesto desenvolveu um forte trabalho com a equipe de handebol da escola, mas como o colégio trabalhava apenas com crianças, não havia espaço para participação nos Jerns. Em reconhecimento ao trabalho, o Instituto Vivaldo Pereira, também de Currais Novos, fez um novo convite e em 1983 começou a consolidar o esporte na cidade assumindo o time de handebol da escola.



No mesmo ano, começou a disputar novamente os Jerns e conseguiu um feito dentro do esporte. Sagrou-se campeão na categoria infantil feminino enfrentando a superioridade dos times de Ceará - Mirim como o Santa Águeda, Comercial e Ubaldo Bezerra, referência em handebol indoor até os dias atuais. Com um campeonato invicto, marcou o nome do colégio no cenário, feito que lembra com alegria até hoje.



Um ano depois voltou para Natal e foi trabalhar na Secretaria de Educação, que depois se tornaria a Coordenadoria de Esporte (Codesp). Em 1994 começou um trabalho no Colégio Contemporâneo de forma sistemática e planejada para se tornar, em 2008, o pentacampeão geral dos Jerns. Explicou que a escola não chegou de pára-quedas e os resultados dos últimos cinco anos refletem um forte trabalho conjunto.



Um momento triste que vivenciou dentro do esporte foi a perda do Professor Carlão, "uma lacuna que nunca será preenchida". Ressaltou que o acontecimento pegou todo o cenário esportivo de surpresa, dada a boa relação com esportistas de várias modalidades. Outro momento triste citado pelo professor Modesto é testemunhar todos os anos as brigas entre as "torcidas" Gang Alvinegra e Máfia Vermelha na abertura dos Jerns. Segundo ele, os "falsos torcedores estão conseguindo tirar o brilho das competições com a violência que apresentam das arquibancadas".



Dentre as alegrias, duas marcaram os longos 38 anos de carreira. Lembrou de um aluno de 13 anos da Escola Antônio Pinto, no Planalto, que o procurou para treinar ciclismo. Filho de uma família pobre assim como a sua origem, Modesto explicou que apostou no potencial do aluno que chegou a ser atleta ouro com o escudo da instituição e foi aprovado no primeiro vestibular. "Quando ele soube do resultado foi à minha casa muito feliz para que eu cortasse a primeira mecha do seu cabelo, porque ele acreditava que aquilo havia sido por minha causa", disse.



Outro caso de alegria, também com um aluno, aconteceu recente. Através do orkut, um aluno do interior manteve contato para agradecer a formação superior. Modesto explicou que, ainda em Currais Novos, o aluno foi estudar através de uma bolsa na escola e continuava a receber ajuda do professor. "Eu colocava um real a mais no preço do uniforme dos outros alunos para poder custear o dele. Hoje ele é professor de educação física e veio me agradecer por tudo o que fiz por ele", lembrou.



Como treinador, Modesto conseguiu somar ao longo da carreira participação e títulos importantes. Além de técnico de handebol, comanda o treinamento do time de ciclismo do Contemporâneo, time campeão há 13 anos nos Jerns. Comandando o pelotão, começou a trabalhar em 1993 e dois anos mais tarde já detinha junto com o grupo o título de campeão estadual, do Nordeste, Norte e Nordeste e, em 1996, campeão brasileiro.



Os resultados chamaram a atenção da Confederação e Modesto foi chamado para dirigir a Seleção Brasileira principal de moutain bike no Panamericano no Chile, em 1995. Em 1996, repetiu a participação no Panamericano da Venezuela de ciclismo, tornando-se o primeiro nordestino a desempenhar o cargo de técnico em uma seleção nacional de ciclismo. Recebeu ainda uma indicação para concorrer ao premio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como um dos melhores técnicos.