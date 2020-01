Prefeituras não têm como pagar piso a professores, diz presidente da CNM Paulo Ziulkoski destacou que os gestores estão tendo muita dificuldade para implementar o novo valor.

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, pediu nesta terça-feira (10), durante discurso na abertura do Encontro Nacional dos Novos Prefeitos do país, que seja afastada a imposição aos municípios do aumento do piso dos professores.



“Isso porque não foi indicada a fonte orçamentária [do aumento] e os prefeitos estão tendo dificuldade em implementar o piso salarial do magistério”, explicou.



Ziulkoski disse também esperar que o Produto Interno Bruto (PIB) chegue a 4% como foi projetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



“A crise está chegando, a arrecadação sinaliza queda. Estamos aqui torcendo para que a previsão [de Lula] de crescimento do PIB em 4% seja alcançada”, disse o presidente da CNM.



Para Ziulkoski, essa projeção do PIB é importante para que os prefeitos continuem fazendo os investimentos necessários. Segundo ele, no ano passado, os municípios investiram R$ 30 bilhões, os governos estaduais, R$ 22 bilhões, e o governo federal, apenas R$ 15 bilhões.