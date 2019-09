Ben-Hur Medeiros assume Subsesed e vai coordenar operações policiais

Fred Carvalho Ben-Hur Cirino de Medeiros é considerado um dos delegados mais operacionais em atividade no RN.

“Minha função é de assessorar o secretário de Segurança planejando estrategicamente a parte operacional da Sesed. Vou utilizar dados estatísticos visando planejamento operacional no combate ao crime em todas as suas áreas, seja em assassinatos, assaltos ou tráfico de drogas”, explicou Ben-Hur.A primeira grande mudança foi a parte estrutural. Desde essa segunda-feira a Subsesed passou a funcionar no mesmo prédio onde está instalada a Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo. “Isso visa aproximar o contato direto com o secretário Agripino Neto”, falou.Ben-Hur Medeiros fez questão de ressaltar o bom trabalho desempenhado pelo delegado Maurílio Pinto de Medeiros, que respondia pela Subsesed.“O doutor Maurílio fez um excelente trabalho aqui. É um profissional exemplar, que trabalha realmente com vontade. Tanto que é reconhecido não só no Nordeste, mas também em todo o país. Tem o respeito da imprensa, da população e todos que fazemos a segurança pública no Rio Grande do Norte”, elogiou Ben-Hur.Maurílio Pinto, desde o início de janeiro, responde pela Delegacia Especializada de Capturas (Decap). “Com certeza o doutor Maurílio vai continuar exercendo com zelo o trabalho dele. Na Decap terá a oportunidade de continuar servindo à população do nosso Estado”.Ben-Hur Cirino de Medeiros é considerado um dos delegados mais operacionais em atividade no Rio Grande do Norte. Quando era diretor da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), participou ativamente de várias operações e prisões.Além disso é um dos poucos profissionais da Secretaria de Segurança Pública que tem curso em operação de inteligência realizado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e curso de planejamento e gestão operacional realizado na academia da Polícia Federal, em Brasília. “Agora vou aproveitar essa minha experiência para prestar assessoria ao secretário Agripino Neto na organização e na coordenação de operações policiais”.E ele pretende obter resultados já nos próximos meses. “Assumi o cargo somente nesta segunda-feira, mas pretendo me reunir com o comandante da Polícia Militar e com o delegado geral de Polícia Civil para traçar alguns metas já para este semestre. Isso significa dizer que nos próximos meses quero apresentar resultados”, garantiu.