A V Olímpiada da terceira Idade espera reunir aproximadamente cerca de 4 mil idosos Competidores, torcedores e expositores, estarão proporcionando uma tarde de congraçamento para os idosos que traz como tema "Esporte, Cultura e Lazer da Terceira Idade".

A V Olimpíada da Terceira Idade e o III Festival Cultural da Terceira Idade, que traz como tema Esporte, Cultura e Lazer da Terceira Idade: idoso ativo, vida saudável, esse é o tema para as diversas instituições que está sendo voltada à terceira idade onde estarão participando nesta quarta-feira (26), quinta-feira (27) e sexta-feira (28).



A abertura será realizada na tarde de hoje(26), às 15:30, onde espera reunir aproximadamente 4 mil idosos, entre competidores, torcedores e expositores, proporcionando uma tarde de congraçamento e encerramento com o forró pé-de-serra do grupo Meirinhos do Forró.



De acordo com Etilde Gurgel Pinto Siqueira, coordenadora dos eventos, "estimular o convívio social e as potencialidades esportivas são os objetivos das associações, clubes, instituições governamentais e não governamentais, que abrilhantarão os três dias de atividades".

Os eventos acontecerão no CEFET/RN, das 8h às 17h, e serão promovidos pelo Movimento de Integração e Orientação Social Meios) e o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa (CEDEPI), com apoio do Governo do Estado.



Os eventos, além de desenvolverem o intercâmbio esportivo e cultural, visam elevar a auto-estima do cidadão da terceira idade e valorizar seu papel social, através da inserção de pessoas a partir dos 50 anos que estejam inscritas em programas de instituições como o MEIOS, através dos Centros de Convivência do Idoso Marly Sarney e Ivone Alves, CEFET, e outras instituições, cabendo às mesmas a responsabilidade quanto à aptidão física dos participantes. A iniciativa é incentivada pelo Governo do Estado, e conta com a parceria de órgãos públicos e privados.



Este ano cerca de 1 mil atletas da terceira idade estarão competindo em modalidades como voleibol, basquetebol, futsal, baralho (buraco e sueca), dama, dominó, sinuca, aliado, boliche, atletismo, natação e pesca. Na parte cultural, além das competições de música, poesia, danças de salão e folclórica, haverá a tradicional Feira de Artesanato das instituições, espaço onde os idosos expõem e comercializam os produtos confeccionados no dia-a-dia.



Assessoria de imprensa