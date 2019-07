Diretoria do ABC anuncia mais um reforço para a temporada

*Com informações do site oficial do ABC.

A Diretoria alvinegra continua trabalhando para reforçar a equipe para a temporada 2009. Na manhã desta sexta-feira (16), o presidente do clube, Judas Tadeu, anunciou a contratação do meia-atacante Ricardinho, 21 anos, jogador pertencente ao Atlético/PR.O atleta chega ao Mais Querido por empréstimo junto ao clube paranaense até o final do ano. Ricardinho embarcará com destino a Natal na noite desta sexta-feira (16), e a chegada está prevista para a madrugada do sábado (17). O jogador fará os exames médicos e depois iniciará os treinamentos com o restante do elenco.Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:Ricardo Alves Pereira – RicardinhoPosição: Meia-atacanteNascimento: 08/08/1988 (21 anos)Naturalidade: Sinop (MT)Clubes: Iniciou nas categorias de base do PSTC/PR, clube formador de atletas no Paraná, onde jogou de 2001 a 2003. Em 2004, chegou ao Atlético/PR para atuar nas categorias de base do Furacão. No ano seguinte, participou da campanha do título do Campeonato Estadual Profissional.Nestes dois anos (2004-2005), Ricardinho recebeu várias convocações, defendendo a Seleção Brasileira Sub-17. Ele permaneceu no Atlético/PR até 2006. Em 2007 foi jogar nos Estados Unidos, na Major League Soccer, onde defendeu o FC Dallas, seu último clube.