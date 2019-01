Adolescente é assassinado com seis tiros

David Freire Adolescente foi executado ao lado de sua casa.

O corpo dele foi encontrado às 21h na rua José Mendes Pegado, próximo à maré do rio Potengi, ao lado da casa onde morava com sua mãe e irmãos.A mãe de Francigleydson, Maria Pereira da Silva, disse que não sabe o motivo do crime nem faz idéia de quem tenha sido o autor. "Fui com meu filho para casa de um amigo e voltamos ontem (domingo) à noite, mas ele resolveu ir deixar a namorada em casa. Eu pedi que não fosse", contou.Maria Pereira só tomou conhecimento da morte do filho na manhã desta segunda-feira (8) depois que um de seus filhos ligou para ela contando. Segundo ela, o filho já tinha lhe contado que tinha inimigos. "Quando ele tinha uns treze anos já tinha levado uns tiros também,mas conseguiu escapar", recordou.Ela disse que tinha um sobrinho muito ligado ao filho e isso poderia se relacionar à morte de Francigleydson. "Ele andava muito com esse meu sobrinho, que tinha uns inimigos. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver, mas é melhor deixar para a polícia", declarou.*Matéria atualizada às 9h30 para acréscimo de informações.