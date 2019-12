Iberê Ferreira defende manutenção de Rogério Marinho no PSB

Arquivo Nominuto Iberê Ferreira: sua candidatura, além de legítima, é "natural".

“Estou pessoalmente fazendo esforço para que ele permaneça. Ele é um ótimo quadro e seria importante que continuasse no partido”, comentou. O vice-governador admitiu que além das qualidades políticas de Marinho, estão em jogo deputados estaduais e vereadores que estão sob a tutela do deputado.Desde a convenção municipal do PSB de 2008, quando ficou decidido que o partido apoiaria a deputada federal Fátima Bezerra (PT) para a prefeitura de Natal e não Marinho, o grupo sofreu uma divisão interna e alguns parlamentares admitiram publicamente o desejo de mudar de sigla. O deputado se adiantou e solicitou seu desligamento, por justa causa, do partido. A questão ainda não foi definida.O vice-governador minimizou, no entanto, o comportamento dos colegas. “O partido está crescendo e é natural o surgimento desses problemas. Não está acontecendo um racha”.O entrevistado confirmou que existe um entendimento entre ele, o deputado federal João Maia (PR) e o deputado estadual Robinson Faria (PMN) para que o melhor avaliado em pesquisas disputem o governo em 2010.Mas acrescentou que, apesar de as outras pré-candidaturas serem legítimas, a dele, além de legítima, era também “natural”, já que se tornaria governador em 2010 com a saída de Wilma de Faria para disputar uma vaga no Senado.Sobre as conversas adiantas em relação à eleição do próximo ano, disse que deveria falar sobre o que estava pensando sob pena de ficar “fora do jogo”, mas que a hora é de cuidar da parte administrativa.Em sintonia com a governadora, marcou para início de 2010 a definição do pré-candidato do partido.