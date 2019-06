Contribuintes lotam Secretaria de Tributação Dia 12 de janeiro é o prazo para pagamento da cota única de IPTU desse ano com desconto.

A Secretaria Municipal de Tributação (Semut) está recebendo mais de 300 contribuintes que interessados em pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 30% até 12 de janeiro.



A informação foi confirmada pelo secretário-adjunto de Tributação, André Luís Macedo, que lembra que, só no primeiro grupo, são mais de 80 mil contribuintes. “O desconto de 30% para a cota única vale para todos os contribuintes. Existe ainda as condições de parcelamentos com descontos de 15%”, diz.



Segundo o secretário-adjunto, "a nova gestão irá trabalhar com objetivo de facilitar o pagamento para os pequenos contribuintes e cobrar os atrasados dos grandes inadimplentes”.



Ele alerta que os projetos da Prefeitura de Natal são realizados com verba da arrecadação e que a inadimplência precisa diminuir. “Atualmente, 35% dos contribuintes de Natal são inadimplentes”, afirma André Luís.



O pagamento de IPTU tem diferentes regras. O contribuinte pode optar por pagamento à vista ou parcelado, com descontos que variam de 10% a 30%. Para os inadimplentes, a Secretaria dispõe de formas de pagamento com desconto nos juros e multas, que não estão inseridos no valor do imposto.



Para a técnica administrativa Isabel Cristina Fonseca, o pagamento da cota única é a melhor alternativa de pagamento. “Estou aqui para pegar meu carnê e pagar com desconto”, afirma. Já a aposentada Ivonete Correia estava na fila da Semut para negociar débitos antigos e também pagar a cota única com desconto.



Sobre os novos projetos, o secretário-adjunto comentou que a gestão irá trabalhar no processo de modernização, iniciado pela antiga gestão com a nota fiscal eletrônica. “Vamos modernizar o processo de arrecadação para facilitar o processo para o contribuinte”.



A Secretaria Municipal de Tributação funciona das 8h às 16h, de segunda a sexta.