Ruy Scarpino: O América não será rebaixado

David Freire Técnico alvirrubro destaca poder de superação do América.

Nominuto.com

na tarde desta sexta-feira (7), o treinador do América, Ruy Scarpino, esclareceu a situação do time na reta final do Campeonato Brasileiro. Para o técnico, o time tem todas as chances de permanecer na Série B ano de 2009.Visando os próximos jogos do time, Ruy Scarpino explicou que a vitória a essa altura do campeonato é de fundamental importância para conjunto. O próximo passo para garantir a permanência do time na competição é contra o Bragantino, na próxima terça-feira (11), no Machadão.Para a partida contra o alvinegro paulista, Scarpino revelou que a participação de Souza está quase confirmada. O meia rubro continua em tratamento no Departamento Médico do clube, mas deu algumas voltas ao redor do gramado do CT Abílio Diniz na manhã desta sexta-feira (7) e continua fazendo treinamento com bicicleta.“Souza está bem melhor e pretendo colocá-lo em campo no coletivo de apronto no domingo. A expectativa é que ele possa jogar a metade do jogo ou o quanto resistir”, disse. Scarpino ainda revelou que Cascata está liberado pelo DM, assim como Aloísio. Fábio Neves continua em tratamento intensivo.Sobre a possibilidade de rebaixamento, Scarpino acredita que o grupo não se sente pressionado com a possibilidade da participar da série C. “ No momento de maior pressão, o América mostrou que responde bem e consegue resultados satisfatórios”, conclui.