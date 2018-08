Homem é morto a tiros no Guarapes Segundo informações da Polícia Militar, corpo do jovem foi encontrado perto do prédio da água mineral Branca.

Um adolescente ainda não identificado foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu perto do prédio da água mineral Branca, em Guarapes.



A vítima ainda não foi identificada e os peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) estava se dirigindo ao local para realizar os procedimentos de praxe.



Uma equipe de PMs que está no local disse que informações repassadas por peritos apontam três marcas de tiro na cabeça e uma no abdomen.