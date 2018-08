Festival exibe vídeos universitários

Começa hoje (10), às 18h30, no auditório da Fiern, a quarta edição do CurtaCom - Festival Universitário de Curtas, mostra competitiva que exibe um panorama da produção de vídeos realizados por estudantes de graduação de todo o país. A mostra prossegue nesta terça (11), no mesmo horário.O festival avalia vídeos em cinco categorias (documentário, animação, experimental, videoclipe e ficção) e premia o melhor em cada uma delas. Além do voto do júri, por categoria, tem a premiação do júri popular, para o melhor vídeo do festival na opinião do público.O CurtaCom também promove uma mostra fotográfica competitiva, na qual podem ser inscrever fotógrafos amadores ou profissionais. As fotos, com o tema "Sobrevivência Urbana", estarão expostas nos dias do festival e concorrendo à premiação.O evento é aberto ao público e gratuito. Os premiados receberão o troféu CurtaCom no encerramento do evento, dia 11, após a apresentação da atração cultural.O quarto ano do festival somou 80 vídeos inscritos de várias universidades do Brasil, dos quais 33 foram selecionados para a competição.O evento é uma iniciativa de alunos da UFRN, em parceria com a base de pesquisa Comídia e apoio de Superintendência de Comunicação - Comunica, Departamento de Comunicação - Decom, CCHLA, Pró-reitoria de Extensão – Proex, NAC, Fiern, Castelo Casado Iluminação e Diginet.Confira a programação

4º CurtaCom - Festival Universitário de Curtas

Segunda (10) e terça (11)Horário: 18h30Local: Auditório da Casa da Indústria (Av. Senador Salgado Filho, 2860, Lagoa Nova) Entrada Franca.