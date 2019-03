Caern e Semov promotem conclusão de obras de drenagem e saneamento para janeiro

Fotos: Maiara Felipe

Segundo o gerente de obras da Caern, Ricardo Varela, os buracos abertos para as obras ainda não foram tapados porque há uma dificuldade para aquisição do asfalto.“A Caern tem apenas duas empresas que fabricam o asfalto e que levam muito tempo para chegar, e temos também o problema de quantidade. Nenhuma das empresas quer vender uma quantidade que não seja significativa nos fazendo esperar para fazer o pedido na quantidade certa”, explica Ricardo Varela.O gerente explicou que as obras realizadas na Av. Ayrton Senna serão concluídas em janeiro e que a população deve ter paciência.O Secretário Municipal de Obras e Viação (Semov), Damião Pita, responsável por parte das obras, também promete a conclusão para janeiro. "Pedimos paciência a população, pois as obras estão sendo realizadas para prevenir futuros problemas".