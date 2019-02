Paulinho Freire diz que prioridade é base aliada, e não Presidência da CMN

Vlademir Alexandre Paulinho Freire: conversa com Albert Dickson só na sexta-feira (12).

Sem ter conversado com Albert Dickson sobre a possibilidade de que o vereador dispute a Presidência do Legislativo, Paulinho Freire acredita que a reunião que terá com o futuro parlamentar para discutir o assunto deverá contar com a presença da prefeita Micarla.“A gente só vai conversar sexta (12), e essa conversa também é com Micarla. A nossa principal preocupação é com a bancada aliada, e o natural é que eu não me envolva nisso”, disse Paulinho Freire.Em entrevista ao Nominuto.com, Albert Dickson disse que pode ser candidato por qualquer um dos grupos que têm se formado para a eleição da Presidência, mas que deveria ter o aval do presidente do PP, Paulinho Freire. O vice-prefeito eleito, por sua vez, prefere ser cauteloso sobre o tema.“Temos que ver qual é a atual situação, se ele tem articulação com os demais vereadores, tudo o que envolve uma eleição. Temos que ver se isso (candidatura) é bom ou é ruim, mas só posso avaliar depois que conversar com ele”, explicou o vice-prefeito.