Wober Júnior aprova adesão de Heráclito ao G-10

Arquivo Presidente estadual do PPS apóia decisão de Heráclito Noé em aderir ao G-10 na CMN.

“Heráclito será o nosso representante na Câmara, e acho que ele tem condições de decidir qual posição tomar na escolha do nome à Presidência da Casa. Minha orientação foi para que avaliasse as propostas”, disse Wober.O vereador eleito Heráclito Noé disse a reportagem doque não havia informado ao deputado estadual, qual dos grupos teria o seu apoio, mas sabia que Wober Júnior não se importaria com a decisão, já que havia deixado o vereador à vontade para definir quem teria o apoio do PPS na CMN.Questionado sobre a declaração, o presidente do diretório estadual do PPS, confirmou que já tinha tido sim várias conversas com o vereador até que a decisão fosse tomada. “Falamos muito sobre isso, e eu já sabia a postura que Heráclito iria tomar. Acho que foi uma boa escolha”, reforçou.Com o apoio do vereador eleito Heráclito Noé o grupo passa a ter agora dez vereadores, são eles: Ney Lopes Júnior (DEM), Franklin Capistrano (PSB), Luis Carlos (PMDB), Aquino Neto (PV), Júlia Arruda (PSB), Edivan Martins (PV), Hermano Morais (PMDB), George Câmara (PC do B) e Raniere Barbosa (PRB).