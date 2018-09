Inter vence o Chivas e fica perto da vaga à final da Sul-Americana A criatividade do ataque do time colorado fez a diferença no jogo de hoje à noite.

O Inter largou na frente e deu grande passo nas semifinais da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (12), em Guadalajara, a equipe venceu o primeiro confronto com o Chivas por 2 a 0, gols de Nilmar e Alex, e volta do México perto de carimbar a inédita classificação para a final da competição. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Colorado garantiu o trunfo fora de casa foi garantido na etapa complementar.



Para seguir buscando o título, nunca conquistado por um clube brasileiro, o time gaúcho, que mesmo fora de casa mostrou personalidade e controlou o rival, pode até perder por um gol a segunda partida. As duas equipes voltam a se encontrar em uma semana (19/11), e o jogo no Beira-Rio define quem chegará na final.



O Chivas tentava tomar pressionar no começo, mas, sem articulação, mantinha a posse de bola e arriscava cruzamentos de longe. Sem pressa, o Inter marcava bem e esperava o adversário dar espaço. O confronto era equilibrado, com poucas chances de gol. Álvaro salvou o time gaúcho aos 27min, quando evitou que Arellano abrisse o placar após um grande contra-ataque.



Quando atacados, os mexicanos paravam o lance com faltas duras. Alex era o destaque colorado, que fazia bom duelo com o competente goleiro Hernándes. O Inter foi encurralado no campo defensivo no final do primeiro tempo. No entanto, Nilmar só não abriu o placar aos 43 porque o seu gol foi anulado por impedimento. Inconformado, o técnico Tite invadiu o gramado no intervalo para protestar.



Mais agressivo, o Inter voltou do vestiário controlando a partida. Nilmar perdeu chance clara aos 5, quando entrou na área, driblou o goleiro, mas errou o chute e a zaga afastou. O duelo corria em alta velocidade e era indefinido, até que Nilmar finalmente marcou seu gol. Aos 24, ele recebeu a bola na área, se livrou de Reynoso e chutou rasteiro no canto direito: 1 a 0.



O Chivas ainda tentava reagir quando viu Alex ampliar a vantagem brasileira. Em cobrança de falta de longe, frontal, o meia bateu com categoria no canto direito, sem chances de defesa. Os mexicanos ainda tentaram descontar, mas abatidos, não conseguiram superar a defesa gaúcha, que segurou o 2 a 0 até o apito final.



CHIVAS

Hernándes; Ocampo, Mejía, Reynoso (Ávila) e Esparza (Medina); Báez, Araújo, Solís (De la Mora) e Morales; Arellano e Sérgio Santana

Técnico: Efraín Flores



INTERNACIONAL

Lauro; Bolívar, Álvaro, Índio e Marcão; Edinho, Guiñazu, Magrão e Andrezinho (Rosinei); Alex (Sandro) e Nilmar (Taison)

Técnico: Tite



Data: 12/11/2008

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (MEX)

Árbitro: Carlos Torres (PAR)

Auxiliares: Emigdio Ruiz (PAR) e Nicolás Yegros (PAR)



Com informações do UOL Esporte