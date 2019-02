Rio do Fogo: Tesoureiro da Câmara Municipal é autuado por tentativa de assalto aos Correios José Fábio Rocha foi preso por PMs e autuado pelo delegado da Polícia Federal Caio Bezerra. Há indícios que acusado tentou subornar policiais.

O homem preso por policiais militares após a tentativa de assalto a Agência dos Correios na cidade de Rio do Fogo, distante 81 quilômetros de Natal, já foi identificado e autuado.



José Fábio Magalhães Rocha, 31, disse em seu depoimento na Polícia Federal, responsável pela investigação, que é tesoureiro da Câmara Municipal de Rio do Fogo. Ele foi ferido durante a fuga, levado ao hospital Santa Catarina para ser medicado e depois encaminhado à Polícia Federal, responsável pela autuação do acusado.



O delegado Caio Bezerra, titular da Delegacia Fazendária (Delefaz) da Polícia Federal, informou ao Nominuto.com que José Fábio foi autuado em flagrante por roubo e formação de quadrilha. Além disso, pode ter ocorrido outro agravante. “Ele tentou subornar os policiais militares que o prenderam, mas isso será investigado durante o processo”, declarou.



A polícia continua as buscas aos outros três integrantes do bando, que continuam foragidos. Ainda durante a fuga, eles tentaram roubar uma motocicleta, mas a presença do helicóptero Potiguar, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), afugentou os bandidos.