Henrique Meirelles discute no Senado autonomia do Banco Central Debate começa às 14h na Comissão de Constituição e Justiça.

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa hoje (16) de audiência pública no Senado sobre a autonomia do Banco Central e a reorganização do sistema financeiro nacional. O debate começa às 14h na Comissão de Constituição e Justiça.



Também foram convidados para a audiência o fundador da MCM Consultores Associados, o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, e os ex-presidentes do Banco Central Armínio Fraga e Gustavo Loyola.



De manhã, Meirelles tem reuniões no Banco Central e à noite - 20h - participa de solenidade de posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Agricultura.