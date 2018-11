PRF registra morte de três pessoas no fim de semana

O fim de semana foi violento nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 28 acidentes foram registrados entre a sexta-feira (21) e o domingo (23). Três pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas.A primeira morte foi registrada às 18h do sábado (22), no Km 33 da BR 304, em Mossoró. Thiago Moura de Lima Félix, de 27 anos, pilotava uma moto e morreu depois de colidir frontalmente contra uma Pampa. De acordo com a PRF,o acidente se deu porque o condutor da Pampa, Antônio Fernando Maciel, de 51 anos, dirigia em “estado de embriaguez alcoólica”.Também no sábado, outro motociclista – ainda não identificado - morreu. Ele pilotava um moto tipo Honda Pop que bateu de frente contra um Verona no Km 165,2 da BR 406, em São Gonçalo do Amarante. Esse acidente foi registrado às 22h05 e ainda não se sabe da causa presumível.O terceiro acidente fatal se deu às 14h deste domingo no Km 33,3 da BR 406, em Guamaré. Raimundo Ovídio de Assis, de 34 anos, era passageiro em um Del Rei de placas MXY-0500 que era conduzido por Luiz Carlos Oliveira Ciqueira. Esse veículo bateu lateralmente contra um caminhão Mercedes Benz 1113, de placas MYL-0189. Segundo a PRF, a causa presumível da colisão foi a invasão de faixa pelo Del Rei.

Pessoas detidas

Ao todos, seis pessoas foram detidas no fim de semana pela PRF, todas por crimes de trânsito. Cinco delas foram presas por conduzir veículos em estado de embriaguez alcoólica (artigo 306 do CTB) e uma por entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada (artigo 310 do CTB).

* Fonte: Polícia Rodoviária Federal.