Rio Grande do Norte terá 400 vagas em curso de qualificação

Estão abertas as inscrições do Plano Nacional de Qualificação Profissional do Prominp (Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural). No Rio Grande do Norte, serão oferecidas 400 vagas - 340 em Mossoró e 60 em Natal - nos níveis básico, médio e técnicoAs inscrições vão até 19 de dezembro e podem ser feitas no site do Programa ou nos postos cadastrados, listados no edital. A taxa de inscrição custa R$ 22, para nível básico, e R$ 38, para os níveis médio e técnico. Existe, no entanto, a possibilidade de isenção para aqueles que possuírem o Numero de Identificação Social (NIS) e declararem que não podem pagar o valor. A solicitação de isenção deve ocorrer entre 12 e 23 de novembro. Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos.A aplicação das provas será dia 18 de janeiro, e o resultado final sai dia 3 de fevereiro. Os candidatos aprovados que estiverem desempregados durante o curso receberão uma bolsa auxílio de R$ 300, para nível básico, e R$ 600, para os outros níveis.Apesar a contratação não estar garantida após o termino do curso, é comum que as empresas envolvidas no processo se interessem pelo profissional e o incluam entre seus funcionários.

Prominp

O Prominp foi criado pelo governo federal em 2003 com o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior. O Programa conta com a coordenação geral do Ministério de Minas e Energia e com a coordenação executiva da Petrobras.O projeto de qualificação profissional visa capacitar, gratuitamente, milhares de profissionais em 175 categorias profissionais no setor de petróleo e gás que, hoje, sofre com a falta de mão de obra especializada.Ele pretende criar, até o final de 2009, 112 mil profissionais nos níveis básico, médio, técnico e superior.