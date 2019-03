Prefeitura de Natal acionará Justiça para tentar liberar verba Hoje (17) é o dia que os servidores municipais receberiam o 13º salário.

A Prefeitura de Natal vai entrar com um pedido nessa quarta-feira (17) no Tribunal de Justiça para o desbloqueio de R$ 40 milhões, destinados ao pagamento do 13º salário dos servidores e pagamento de serviços de limpeza urbana prestados na cidade.



A verba está sendo solicitada para o Banco do Brasil, em virtude da negociação feita para troca de contas da Caixa Econômica para o BB, que gerou o atraso nos pagamentos. O prefeito Carlos Eduardo culpa alguns vereadores pela anulação do contrato com o Banco do Brasil e os problemas decorrentes da ação.



Os servidores aguardam com ansiedade a decisão judicial, já que a Prefeitura anunciou que não terá verba para os pagamentos mediante bloqueio da verba municipal. O Tribunal de Justiça deve receber agora pela manhã o pedido.